Умер самарский актер из сериала «Жена олигарха» Олег Погорелец

Олега Погорельца не стало на 58-м году жизни. Фото: минкульт Самарской области

Стало известно о смерти Олега Погорельца, директора Молодежного драматического театра Тольятти, которому было 57 лет. Он умер в реанимации после того, как в легком оторвался тромб, рассказали в минкульте Самарской области.

«Он был многогранным талантом: композитором, исполнителем песен, ведущим программ, актёром, режиссером и талантливым организатором», – говорится в некрологе министерства.

С 2013 по 2019 годы Олег Погорелец был актером театра «Колесо». Многим зрителям он был знаком по роли начальника ДРСУ в сериале «Жена олигарха». В марте 2026 года Погорелец стал директором Молодежного драмтеатра.

Прощание с покойным состоялось 13 мая в Тольятти. Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования его родным и близким.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал