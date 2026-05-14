77% самарцев одобрили высокие штрафы за выброс мусора из машин

Женщины поддерживают борьбу с нарушителями активнее

В Самаре 77% жителей положительно относятся к высоким штрафам за выброс мусора из автомобилей. Об этом сообщает сервис SuperJob по итогам опроса, который проходил с 15 по 30 апреля 2026 года.

«Женщины поддерживают борьбу с нарушителями активнее — 80% против 75% среди мужчин. Мужчины чаще выступают против: 8% против 5%», — отметили аналитики сервиса.

Согласно КоАП РФ, за выброс мусора из машины жителям грозит штраф до 15 тысяч рублей, юрлицам — до 50 тысяч. Против таких мер высказались лишь 6% опрошенных самарцев.

Водители поддерживают штрафы чаще пешеходов (81 и 73% соответственно). Некоторые мужчины считают, что проблему нужно решать организацией сбора и переработки мусора, а также фиксацией нарушений камерами.

