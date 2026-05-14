В Самаре рассмотрят перенастройку светофоров на Карбышева из-за заторов

Транспорт пустили в объезд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре на участке улицы Советской Армии от Блюхера до кольца Антонова-Овсеенко образовался крупный затор. Причина — перекладка трамвайных рельсов. Транспорт пустили в объезд по Блюхера, Карбышева и Антонова-Овсеенко. Об этом сообщают жители города под постом губернатора в соцсетях.

«Улица Блюхера не приспособлена к такому потоку машин. К тому же там продолжаются технические работы. Участок заставлен припаркованными машинами. Объезд бедовый», — жалуются самарцы.

В департаменте транспорта ответили, что других путей объезда нет. Чиновники пообещали рассмотреть возможность изменить режим работы светофоров, чтобы облегчить движение. Жители просят также отправить на проблемный участок регулировщиков. Они опасаются, что из-за раскопок на Блюхера и большого потока машин ситуация может привести к авариям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал