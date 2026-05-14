Иван Носков рассказал о ходе строительства новой дороги в Куйбышевском районе Самары

На объекте идут подготовительные работы и перекладка сетей. Фото: администрация Самары.

В Куйбышевском районе Самары продолжается строительство новой дороги, которая соединит улицы Центральную и Уральскую. Ее готовность составляет 17%, сообщает пресс-служба городской администрации.

Рабочие вывозят с объекта непригодный грунт и устанавливают защитные камеры для сетей. Параллельно идет строительство двух ливневок – к локальным очистным сооружениям и на улице Лысвенской. Завершается перекладка сетей холодного водоснабжения. После окончания всех подготовительных работ подрядчик приступит к укладке «подушки» под дорожное полотно.

«Сейчас на объекте идут скрытые, но критически важные подготовительные работы — они не всегда заметны на первый взгляд, но напрямую определяют качество и долговечность будущей магистрали. График соблюдается, на данный момент нареканий к подрядчику нет. Контролируем каждый этап, особенно в части синхронизации работ строителей и ресурсоснабжающих компаний», – написал глава Самары Иван Носков в своем канале в МАХ.

Напомним, протяженность новой дороги с двумя кольцевыми пересечениями составит 790 метров. Проектом предусмотрено обустройство парковок, тротуаров, выделенных велодорожек, остановочных карманов, «островков» отдыха для маломобильных граждан, а также озеленение прилегающей территории. Кроме того, на дороге будет сделана разделительная полоса шириной 9 метров. Стоимость всех строительных работ составляет около 770,6 млн рублей. На время их проведения была организована объездная дорога в районе улицы Центральной.

