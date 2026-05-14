Тольяттинский завод «Ампресс» внедряет бережливое производство

На предприятии внедрили почасовой производственный анализ, что позволило увидеть реальные причины простоев. Фото: предоставлено пресс-службой РЦК СО

Производитель автокомпонентов ООО «АМПРЕСС» из Тольятти успешно завершил этап диагностики производственных процессов в рамках федерального проекта «Производительность труда». К внедрению методик бережливого производства предприятие приступило в начале 2026 года. Компания специализируется на выпуске штампованных и сварных компонентов для автомобильной промышленности, основным заказчиком является АО «АВТОВАЗ».

Бережливые технологии внедрялись на пилотном потоке холодной листовой штамповки и при последующей сварке деталей на примере поперечины панели приборов Lada Largus (этот продукт обеспечивает 70% объёма продаж предприятия с начала 2025 года).

Эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) совместно с рабочей группой завода за три месяца провели детальный анализ текущего состояния потока, выявили потери и разработали план мероприятий. Как рассказал руководитель проекта РЦК Марсель Вагазов, на производстве были найдены так называемые «узкие места».

«Мы детально все проанализировали и выяснили, что эффективность использования оборудования не оценивается, простои не учитываются, - рассказал руководитель проекта РЦК Марсель Вагазов. - В сварочном пистолете скапливается нагар - операторы вынуждены ждать чистки. Зачистка электродов выполняется напильником из-за отсутствия специализированной машинки. Разработан план мероприятий, часть проблем уже решена. Внедрен почасовой производственный анализ, что позволило увидеть реальные причины простоев. На эталонном участке наведен порядок по системе 5С, организованы рабочие места операторов».

По итогам диагностики составлена карта текущего состояния потока - она позволит достичь целевых показателей по выработке, времени протекания процесса и уровню незавершенного производства после реализации всех запланированных улучшений. Сейчас завод приступает к внедрению изменений на пилотном потоке, а затем успешную практику распространят на другие производственные процессы.

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил, что диагностика показала наличие существенных резервов, и завод сможет выполнять заказы быстрее благодаря инструментам федерального проекта.

Напомним, проект «Производительность труда» входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». В Самарской области в нём участвуют более 220 предприятий, а экономический эффект от внедрения бережливых технологий превысил 3 миллиарда рублей. Губернатор региона Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда - одна из ключевых задач развития реального сектора.

Участие в проекте для предприятий бесплатное. Подробная информация доступна на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.