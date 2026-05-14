Уволенного экс-чиновника из Самары Чегодаева внесли в федеральный черный список

Чиновника уволили 15 апреля 2026 года

Бывшего руководителя отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей администрации Октябрьского района Самары Антона Чегодаева внесли в федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за коррупцию.

Напомним, что обыски в администрации Октябрьского района прошли в феврале 2026 года. Оперативников заинтересовали возможные нелегальные связи чиновников с местными предпринимателями. На начальника отдела потребительского рынка завели уголовное дело, его подозревали в получении 37 тысяч рублей от продавца за то, что его незаконную торговую деятельность не пресекали.

Из информации на портале «Госслужба» следует, что Чегодаева уволили 15 апреля 2026 года, информация об этом появилась в реестре 8 мая.

