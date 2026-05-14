В майские праздники самарцы смотрели триллеры и слушали поп-музыку

Самарцы на майских праздниках слушали треки "Мальборо", "Тону" и "Феникс" / Фото: пресс-служба МТС

Стало известно, что смотрели и что слушали жители Самарской области в майские праздники. Анализ пользовательской активности онлайн-платформ показал, что самарцы отдавали предпочтение триллерам и поп-музыке. Об этом сообщает цифровая экосистема МТС.

Помимо триллеров, жители региона активно смотрели в праздничные выходные детективы и сказки. В числе самых популярных: картина «Отпечатки», новый сезон телесериала «Черное солнце» и «Сказка о царе Салтане». Если говорить о книгах, то многие читали триллеры «Последний день лета», Убийства в пляжных домиках. Детективное агентство «Благотворительный магазин», а также фэнтези «Железное пламя».

Среди музыкальных композиций самарцы в майские праздники отдавали предпочтение трекам «Мальборо» от SAYAN, «Феникс» от BEARWOLF и «Тону» от HOLLYFLAME.

