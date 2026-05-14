Ульяновские гаражные мастера подготовили очередной мотоцикл для бойцов СВО

Ульяновские мотоциклисты отправили на СВО «Урал» с коляской Фото: Архив "КП".

Из Ульяновска на СВО отправляется очередной мотоцикл «Урал» с коляской, восстановленный силами гаражных мастеров – пенсионеров Родиона Григорьева и Владимира Егорова. Машину в крайне изношенном состоянии обнаружили в одном из сел. Своим ходом добраться до города «Урал» не мог – привезли на прицепе. В течение нескольких месяцев его перебрали буквально до последнего болта и сейчас он готов послужить боевой машиной на спецоперации. «Колясочник» может пригодиться в разведке, транспортировке раненых. Также на мотоцикл можно установить легкое вооружение.

- Делаем все своими руками, из старых запчастей. На энтузиазме, дабы помочь нашим ребятам на передовой, - объяснил Родион Григорьев.

Это уже третья машина, подготовленная ульяновцами. Две других уже успешно несут службу в ДНР и ЛНР. Немало городских мотоциклистов в настоящее время находятся в зоне спецоперации на Украине. В частности, член ульяновского филиала мотоклуба «Ночные волки» Дмитрий Генделев ушел добровольцем еще в 2022 году. Был тяжело ранен, но после выздоровления остался в строю.

Напомним, ранее ульяновские благотворители из фонда «Феникс» передали бойцам 104-й десантной дивизии партию невидимых для тепловизора мотоциклов. Сбор помощи продолжается, уточнить информацию можно по телефону: 72-13-13.

