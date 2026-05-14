В Самаре на реставрацию «Дома с часами» не хватает средств

Не хватает только финансирования – 38,5 млн рублей.

В Самарской Губернской Думе прошло совещание по вопросу реставрации «Дома купца Кожевникова» – старейшего деревянного дома Самары, памятника культурного наследия. Он также известен как «Дом с часами». С 2021 года волонтеры «Том Сойер Феста» разобрали и пронумеровали сруб, подготовили проект и прошли госэкспертизу. Не хватает только финансирования – 38,5 млн рублей. Об этом сообщает депутат Александр Милеев.

«Каждый месяц промедления бьет по бюджету. Через год та же реставрация подорожает примерно на 20% – и регион заплатит дважды из кармана налогоплательщиков. Мы не имеем права допустить, чтобы разобранный и складированный сруб начал гнить. Необязательно выделять всю сумму сразу. Достаточно найти 15 миллионов на первичные работы, чтобы запустить процесс и сохранить уже сделанное», – рассказал депутат.

Представители Минфина сообщили, что помощь пострадавшим и гуманитарные обязательства – в приоритете, поэтому и возникли проблемы с финансированием, однако Александр Милеев направил обращение председателю правительства с просьбой поручить ведомству совместно с администрацией города его изыскать.

