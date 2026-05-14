Иван Носков: Отмененный из-за непогоды апрельский субботник состоится в Самаре 16 мая

Участникам субботника предоставят инвентарь и мешки для сбора мусора. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре назначили новую дату общегородского субботника, который должен был состояться в апреле, но его отменили из-за непогоды. Он пройдет 16 мая. Об этом в своем канале в МАХ сообщил глава города Иван Носков.

«Генеральная уборка Самары после зимы уже завершена, но проблемные точки мы всегда найдем, поэтому ждем всех на субботнике! Инвентарь, мешки и хорошее настроение — за нами, час-полтора личного времени — за вами», — написал мэр.

Будет несколько точек сбора. Раньше всех на уборку ждут жителей Железнодорожного района – к восьми часам утра. Сбор запланирован в скверах по улице Дзержинского, 12, 20, по улице Революционной, 160 и по улице Спортивной, 10.

В Советском районе пункты сбора будут организованы на улице Гагарина 108-110 и 137; в Красноглинском – бульвар Шпаковой и сквер у ДК «Искра»; в Октябрьском – ул. Советской Армии, 266, сквер «Гагаринский»; ул. Мичурина, 64; в Кировском – у школы на проспекте Юных Пионеров, 154а; в Ленинском – ул. Чернореченская, 8к5; в Куйбышевском – ул. Утевская, 12-20 и ул. Дружбы народов, 2-6. Начало в этих районах – в 9:00.

С 10:00 подключаться Промышленный (озеро Сабур на пересечении улиц Мирной и Украины) и Самарский районы (спортивная площадка на ул. Алексея Толстого,1).

Вход на субботник будет свободным. Предварительная регистрация для участия не нужна.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал