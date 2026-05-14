Новый проект КРТ с домами на трех уровнях хотят реализовать у набережной Самары

Эксперты рекомендовали проект к рассмотрению. Фото: минградполитики Самарской области

В Самаре планируют реализовать новый проект КРТ – жилой комплекс с подземной парковкой хотят построить на трех уровнях, равномерно поднимающихся от Софийской площади до ЖК «Парус». Об этом сообщили в минградполитики региона.

«Инвестор намерен выполнить комплексное развитие территории в границах бывшего силикатного завода по новым нормам, запущенным в Самарской области. Пространство запроектировано так, чтобы оставить возможность для дальнейшего развития самарской набережной», – рассказали в пресс-службе.

Дома предусмотрены с необычными балконами. Фото: минградполитики Самарской области

Там планируется сделать пешеходный бульвар, обустроить свободные проезды по дворам и возвести детский сад на 245 мест, который потом передадут в собственность муниципалитета. Эксперты рекомендовали проект к рассмотрению на градостроительном совете при губернаторе.

