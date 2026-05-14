В Самарской области жильцы 826 МКД могут снизить плату за тепло

При неисправных счетчиках расчет платежа ведется на основе норматива потребления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области 1 131 здание, в том числе 826 многоквартирных домов, оборудовано неисправными приборами учета тепла. Показания с этих счетчиков не принимаются. Для расчета ресурсники используют норматив потребления. В таком случае сумма платежа может быть выше.

«К сожалению, ряд управляющих компаний региона не следят за исправностью работы общедомовых приборов учета тепла. Это приводит к убыткам для горожан, поскольку мы выставляем счета на оплату тепловой энергии не по показаниям, а по нормативу потребления», — сказал директор самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Энергетики призывают управляющие компании своевременно проводить поверку общедомовых счетчиков и следить за их исправностью.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал