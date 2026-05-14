НовостиОбщество14 мая 2026 13:32

Шесть участков освободились от паводковых вод в Самарской области

В Самарской области остаются подтоплены 21 участок и одна автодорога
Ирина СИНЕГУБОВА
Сотрудники МЧС продолжают следить за паводковой ситуацией.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным на четверг, 14 мая, в Самарской области в результате паводка остаются подтоплены 21 приусадебный участок и одна автодорога. При этом некоторые освободились от воды. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

«10 участков в СНТ «Гидромеханизатор» и 11 – в СНТ «Вишенка» на полуострове Копылово в Комсомольском районе Тольятти находятся в воде», – рассказали в пресс-службе.

Также подтоплен один участок автомобильной дороги, которая ведет к городскому пляжу в поселок Гранный. А вот шесть приусадебных участков в СНТ «Гидромеханизатор» просохли. Сотрудники МЧС продолжают следить за паводковой ситуацией.

