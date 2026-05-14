Футбол лидирует среди спортивных предпочтений жителей Самарской области

Жители Самарской области стали активнее заниматься спортом. С начала года посещаемость сайтов фитнес-клубов в регионе выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики МегаФона, изучив данные абонентов.

Самарцы предпочитают тренироваться в будни. Самым популярным днем оказался понедельник. К воскресенью интерес к занятиям снижается до минимума. При этом женщины на 37% чаще мужчин просматривают расписание групповых занятий и читают новости клубов. Самые активные посетители таких сайтов - жители области в возрасте от 35 до 44 лет. Помимо занятий в залах, жители региона часто выбирают онлайн-тренировки с персональными тренерами и разнообразными фитнес-программами.

Как отметил директор МегаФона в Самарской области Никита Пикульников, для бесперебойного доступа к сервисам, предоставляющим услуги в сфере спорта, инженеры компании улучшают сеть. С начала года оборудование обновили в Самаре, Тольятти, Сызрани, Кинеле, а также в 57 селах и поселках в 22 районах губернии.

По данным профильного министерства Самарской области, спортом регулярно занимаются 62,5% жителей региона. Кроме того, самарцы активно следят за новостями, болеют за команды, покупают билеты на матчи и атрибутику.

Самый популярный вид спорта в регионе - футбол. Им интересуются порядка 80% посетителей профильных интернет-ресурсов. Самарцы традиционно болеют за местные клубы - «Крылья Советов» и «Акрон». Команда из Автограда за последний год лидирует по приросту аудитории: с начала года интернет-трафик на официальном сайте клуба вырос в 1,5 раза по сравнению с показателями 2025 года.

Вторую строчку рейтинга занимает хоккей. Жители региона активно следили за деятельностью двух клубов - самарского «ЦСК ВВС», выступающего в ВХЛ, и тольяттинской «Ладой» из КХЛ. На официальные ресурсы этих клубов приходится 7% от общей аудитории спортивных болельщиков региона.

Замыкает тройку лидеров баскетбол. За успехами земляков из клуба «Самара» наблюдают чуть более 5% от всех любителей спорта. Баскетбол стал самой популярной командной игрой среди молодежи.