Всех шишиг-летунов вернули на свои места в Самаре

Шишиг снова можно встретить в популярных местах города. Фото: BUNTARKA

В Самаре восстановили фигурки шишиг-летунов и вернули на свои места после того, как жители их воровали. Об этом сообщили в мастерской, где в 2024 году были изготовлены местные достопримечательности.

«Все самарские шлетуны вернулись на свои места! Иногда у людей возникает непреодолимое желание забрать их с собой. Некоторые действительно так делали, но полиция нашла фигурки. Теперь они все установлены обратно», – говорится в посте.

Напомним, по задумке авторов шишиги-летуны – это маленькие человечки, основная задача которых собирать и хранить лунный свет. Самарцы неоднозначно восприняли эту идею.

Спустя время хулиганы стали убирать некоторые фигурки или разрушать. Власти даже рассматривали вариант возможного переноса шишиг, однако потом решили оставить их на своих местах. Самарский союз архитекторов вставал на защиту летунов и поддержал проект.

