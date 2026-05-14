Ремонт теплосетей проведут в 14 микрорайоне Самары летом 2026 года

Основные работы по перекладке теплосетей в 14 микрорайоне планируется завершить до начала сентября.

Этим летом в 14 микрорайоне Самары запланирована перекладка тепловых сетей. Предполагается заменить более 2300 метров коммуникаций. Это позволит повысить надежность теплоснабжения 37 МКД, двух соцучреждений и трех организаций, сообщает пресс-служба самарского филиала «Т Плюс».

Основные работы по перекладке теплосетей планируется завершить до начала сентября. Потом энергетики приступят к восстановлению благоустройства: приведут в порядок газоны, пешеходные дорожки и внутридворовые проезды.

«С этого года мы совместно с ОНФ будем выборочно посещать места плановых ремонтов до начала и после завершения работ. Это необходимо для фиксации первоначального состояния объектов и оценки качества итогового благоустройства», — сказал технический директор – инженер «Предприятия тепловых сетей» Александр Климашин.

На этой неделе энергетики совместно с активистами ОНФ посетили 14 микрорайон, где встретились со старшими по домам. Целью встречи стало обсуждение порядка восстановления благоустройства после ремонта и правил содержания охранных зон теплосетей, в пределах которых запрещены высадка деревьев и размещение игровых комплексов.

