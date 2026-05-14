Самарца обязали восстановить снесенные перегородки между комнатами

Однако собственник квартиры не спешил исправлять ситуацию, поэтому в отношении него вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Самары решил сделать перепланировку в своей квартире. Для этого он без разрешения администрации района демонтировал перегородки между комнатами. Суд обязал его их вернуть. Об этом сообщает ГУ ФССП по Самарской области.

«Мужчине вручили постановление о заведении исполнительного производства и предупредили, что в случае неисполнения решения суда к нему могут быть применены меры принудительного характера», – рассказали в ведомстве.

Однако собственник квартиры не спешил исправлять ситуацию, поэтому в отношении него вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора. После этого он вернул квартиру в прежнее состояние.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал