В Самаре хотят установить порядок сноса аварийных МКД

В Самаре до сих пор нет нормативных актов, которые определяли бы полномочия и порядок сноса многоквартирных домов, признанных аварийными, поэтому прокуратура Самары направила в городскую думу проекты муниципальных актов, которые бы регламентировали этот процесс.
«Предлагается закрепить полномочия администрации г.о. Самара по сносу аварийного жилья в положении «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью городского округа Самара», а также принять отдельное положение «О порядке сноса многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, на территории городского округа Самара», – рассказали в надзорном ведомстве.
Рассмотрение и принятие проектов документов находится на контроле ведомства.
