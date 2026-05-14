В Самаре хотят установить порядок сноса аварийных МКД

Прокуратура Самары направила в городскую Думу проекты муниципальных актов, которые бы регламентировали порядок сноса аварийных МКД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре до сих пор нет нормативных актов, которые определяли бы полномочия и порядок сноса многоквартирных домов, признанных аварийными, поэтому прокуратура Самары направила в городскую думу проекты муниципальных актов, которые бы регламентировали этот процесс.

«Предлагается закрепить полномочия администрации г.о. Самара по сносу аварийного жилья в положении «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью городского округа Самара», а также принять отдельное положение «О порядке сноса многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, на территории городского округа Самара», – рассказали в надзорном ведомстве.

Рассмотрение и принятие проектов документов находится на контроле ведомства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал