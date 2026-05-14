В Самарской области Жигулевская ГЭС откроет сброс воды 16 мая

Ситуация осложняет подготовку пляжного сезона, так как из-за высокого уровня воды установить элементы инфраструктуры невозможно.

Самарцев предупредили о новом подъеме воды в Волге. 16 мая на Жигулевской ГЭС снова откроют водосбросы. Об этом сообщили на заседании комитета по развитию городской инфраструктуры и экологии самарской гордумы.

Сброс проводится в соответствии с графиком пропуска воды, утвержденным агентством «Росводресурсы». Сколько именно воды сбросят – пока неизвестно. Ситуация осложняет подготовку пляжного сезона, так как из-за высокого уровня воды установить элементы инфраструктуры невозможно.

Напомним, это не первый сброс в этом году. Водосборную плотину открывали и 11 апреля. Пик сбросов был достигнут 16-го числа - 29000 (плюс/минус 500) куб. м/с, а 19 и 20 он составил 28000 (плюс/минус 500) куб. м/с.

