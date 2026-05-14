В Самаре спустя 28 лет признали недействительным договор аренды электросетей

Помимо этого, стороны заключили соглашение о снижении ставки арендной платы, что нарушало интересы муниципального образования.

В Самаре признали недействительным договор аренды электросетей города, заключенный с одной из сетевых компаний города еще в 1997 году. Об этом сообщает арбитражный суд Самарской области.

«По условиям договора арендодатель передал компании во временное владение и имущественный комплекс до 31.12.2015, нарушив постановления главы города Самары от 27.12.1996 №1830, согласно которому объекты электроснабжения предполагалось передать на 1996-1997 годы. Помимо этого, стороны заключили соглашение о снижении ставки арендной платы, что нарушало интересы муниципального образования. Право аренды должно было предоставляться на конкурсной или аукционной основе, однако договор был заключен на основании постановления Главы города», – указано в материалах суда.

Суд, рассмотрев доказательства, признал договор недействительным.

