В Самарской области в 2027 школьники будут сдавать три экзамена ЕГЭ

В Самарской области опровергли слухи о том, что в 2027 году введут обязательную сдачу четвертого экзамена на ЕГЭ. Об этом на конференции в пресс-центре «Самарской газеты» сообщила представитель министерства науки Самарской области Елена Тюлякова.

«Вузы работают согласно действующему приказу министерства № 821. Официальных распоряжений об увеличении числа испытаний нет, поэтому сдавать предстоит по-прежнему три предмета», – рассказала Елена Тюлякова.

По словам руководителя приемной комиссии Самарского университета Сергея Горяинова, учебные заведения действительно имеют право вводить в перечень обязательных для поступления дополнительный четвертый экзамен, однако в самарских университетах подобную практику не применяют.

