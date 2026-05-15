На месте ЧП работали 80 пожарных-спасателей Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

Ранним утром 15 мая в историческом центре Самары произошел пожар. В 06.11 появилось сообщение, что на улице Арцыбушевской, 157 горит расселенный дом и надворные постройки, сообщили в МЧС.

«Существует угроза распространения на соседний жилой дом», – прокомментировала пресс-служба МЧС Самарской области.

Пожар локализовали на площади 400 квадратных метров в 07.45, а в 07.59 – ликвидировали открытое горение.

На месте ЧП работали 80 пожарных-спасателей при содействии 26 единиц техники. Обошлось без погибших и пострадавших. Дознаватели МЧС будут выяснять, что стало причиной пожара.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал