Иван Носков рассказал об открытии в Самаре новой секции по вертолетному спорту

Воспитанники секции смогут отрабатывать на практике и полеты, и прыжки с парашютом. Фото: администрация Самары.

В спортивной школе ЦСКА Самара появилась новая секция. Теперь там будут проводить занятия по направлению «Вертолетный спорт». Об этом сообщил глава города Иван Носков.

«Само по себе открытие новой секции — это всегда позитивно, поскольку у молодежи Самары появляется выбор, а значит, возможность заниматься именно тем, к чему лежит душа. А эта секция еще и дает возможность продолжить карьеру в гражданской, спортивной или военной авиации. От души поздравляю всех тренеров и воспитанников с важным событием и желаю только побед!», — написал мэр в своем канале в МАХ.

Руководит секцией и проводит занятия мастер спорта международного класса, пятикратная абсолютная чемпионка мира по вертолетному спорту среди женщин Елена Дробышева. В рамках обучения предусмотрены отработка на практике полетов, прыжков с парашютом и физподготовка, а также теоретические занятия по физике, аэродинамике, метеорологии и навигации. Принимают в секцию с 14 лет.

