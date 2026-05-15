В Самарской области раскрыли аферу на пять миллиардов рублей в здравоохранении

Минздраву Самарской области причинили ущерб на сумму более 100 миллионов рублей

Крупную аферу с деньгами минздрава и ТФОМС раскрыли в Самарской области. Как сообщает МВД региона, коммерческие организации вступили в сговор с представителями министерства здравоохранения и территориального фонда ОМС.

«Масштабную схему хищения пресекли сотрудники самарской полиции совместно с региональным УФСБ», – говорится в пресс-релизе МВД Самарской области.

Следствие предполагает, что с 2020 по 2025 годы в сфере здравоохранения заключили более 600 контрактов, при которых стоимость поставленного оборудования была завышена. Общая их сумма превысила пять миллиардов рублей, рассказали в региональном ФСБ. Минздраву Самарской области причинили ущерб на сумму более 100 миллионов рублей.

Заведено девять уголовных дел о мошенничестве. Подозреваемыми являются четыре человека: троих уже заключили под стражу, а еще один объявлен в федеральный розыск. Вероятно, речь идет про бывшего главу ТФОМС, которого объявили в розыск в конце 2025 года.

