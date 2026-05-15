В Самаре составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий мая

Также в рейтинг вошла вакансия заведующего производством в крупной розничной сети. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре самым высокооплачиваемым в мае стал руководитель по развитию – ему готовы платить от 200 тысяч рублей. На втором месте в топе - врач ультразвуковой диагностики в медицинском центре с зарплатой от 140 до 200 тысяч рублей. Третью строчку занимает вакансия руководителя торговых представителей с доходом от 100 до 110 тысяч рублей плюс премии и компенсация транспорта. Об этом сообщает SuperJob.

«Также в рейтинг вошла вакансия заведующего производством в крупной розничной сети. Сотруднику готовы платить от 95 до 140 тыс. рублей в месяц, обещают премии, развоз на такси в вечернее время и компенсацию затрат на питание, а также технолога с зарплатой до 88 тысяч рублей, полис ДМС, программы санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха, компенсацию детских дошкольных учреждений и детского отдыха, негосударственное пенсионное обеспечение и корпоративную ипотеку», – рассказали аналитики сервиса.

В топе лучших оказались предложения в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также для квалифицированных рабочих и водителей.

