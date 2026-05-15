Самарские юнармейцы приняли участие в IV Всероссийском патриотическом форуме

Мероприятие объединило 420 участников из 60 регионов России. Фото: администрация Самары.

Юнармейский отряд школы № 99 из Самары принял участие в IV Всероссийском патриотическом форуме активистов движения «Пост № 1», который прошел в Краснодаре. Мероприятие объединило 420 участников из 60 регионов России, а также городов-побратимов из Беларуси, Сербии и Абхазии. Об этом сообщает администрация Самары.

«В этом году Самара – Юнармейская столица России, и наши юные патриоты достойно представляют город на всероссийских форумах. Это не просто опыт – это важный вклад в укрепление дружбы между школьниками из разных уголков страны и мира, а значит, уважение к общей истории и традициям», – сказал мэр города Иван Носков.

Школьники участвовали в торжественном открытии на Площади Памяти Героев, где развернули портреты «Бессмертного полка», возложили цветы к Вечному огню, несли у него караул и заложили капсулу времени с посланием потомкам. Ее вскроют через 50 лет будущие постовцы.

