30-градусная жара придет в Самарскую область 16-18 мая

В предстоящие выходные дни в Самарской области будет стоять очень сильная жара. С 16 по 18 мая синоптики прогнозируют повышение столбиков термометров до +31 °C. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— Объявлен желтый уровень опасности. Днем 16-18 мая в регионе ожидается жара +30, +31 °C, — предупредили в Приволжском УГМС.

Чтобы пережить жару без вреда для здоровья, рекомендуется носить легкую одежду из натуральных тканей и головные уборы, пить достаточное количество прохладной воды. Лучше не находиться долго на солнце, не заниматься физической активностью.

А людям пожилого возраста и детям во время повышенной солнечной активности, которая длится с 12 до 15 часов, советуют не выходить на улицу и не загорать на пляже. Водителям перед тем, как сесть в машину, нужно сначала открыть все двери для проветривания. Напомним, очистку пляжей в Самаре начали намного раньше планируемого срока, чтобы успеть подготовиться к открытию купального сезона.