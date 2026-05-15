Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2026 11:31

Губернатор Самарской области поучаствовал в акции в международный день семьи

Вячеслав Федорищев присоединился к высадке саженцев деревьев около Дворца бракосочетаний в Самаре 15 мая
Ирина МОРСКАЯ
Всего было высажено 20 рябин.

Всего было высажено 20 рябин.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 15 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в акции, посвященной международному дню семьи. В рамках нее супруги высадили саженцы деревьев около Дворца бракосочетаний Самарского района.

К мероприятию присоединились молодожены, «золотые» супружеские пары, многодетные семьи и др. Глава региона поздравил собравшихся с праздником и отметил важность сохранения семейных ценностей. Всего было высажено 20 рябин, которые образовали аллею. Символично ее решили назвать «Семейной».

Среди участников акции были «золотые» супруги Александр и Татьяна Мухины, прожившие в браке 50 лет. Они вместе со школьных лет, свадьбу сыграли в 1975 году. Главными принципами сохранения семьи Мухины называют взаимное уважение, терпение, умение уступать и помощь друг другу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал