ФТС пресекла контрабанду драгоценностей из Индии в Самару

Всего изъято 15 камней – четыре бриллианта и одиннадцать сапфиров. Фото: ФТС

В Самаре федеральная таможенная служба пресекла контрабанду бриллиантов и сапфиров. Драгоценные камни на сумму 1,5 миллиона рублей нашли в посылке, которую жительнице Самары отправили из Индии. Их расфасовали в два пакета и завернули в газету. Отправитель посылки указал, что ее стоимость составляет 300 рупий, или около 230 рублей.

«Всего изъято 15 камней – четыре бриллианта и одиннадцать сапфиров», – прокомментировала пресс-служба ФТС.

По закону драгоценные камни запрещено отправлять в посылках. Получательницу бриллиантов и сапфиров задержали прямо в почтовом отделении. Скоро женщина предстанет перед судом, ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет или штраф до миллиона рублей.

