В Самаре компания не отремонтировала машину медучреждения на 485 тысяч рублей

Из-за нарушения обязательств контракт расторгли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарскую компанию по ремонту автомобилей и ее руководителя включили в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Они сорвали сроки ремонта машины для медучреждения. Об этом сообщает Самарское УФАС.

«Компания не предоставила информацию о ходе работ и проигнорировала претензии заказчика. По результатам экспертизы выявили существенные недостатки услуг. Комиссия установила признаки недобросовестного поведения исполнителя», — рассказали в антимонопольной службе.

Контракт с автосервисом заключил Самарский областной клинический наркологический диспансер. Сумма договора составила 485 тысяч рублей. Из-за нарушения обязательств 13 апреля 2026 года контракт расторгли в одностороннем порядке. Медучреждение направило жалобу в УФАС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал