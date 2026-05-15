Самарцам дали рекомендации по снижению риска инсульта

Самое частое заблуждение – отменить препарат после нормализации давления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Заведующая неврологическим отделением Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова Елизавета Бекетова рассказала, как пациенту с артериальной гипертонией построить защиту от инсульта. По ее словам, для предотвращения болезни важен не просто факт снижения давления, а его стабильность и отсутствие резких скачков. Целевой уровень для большинства гипертоников с высоким риском инсульта составляет 120-129 / 70-79 мм рт. ст. (при хорошей переносимости). Для пожилых старше 65 лет – 130-139 / 70-80 мм рт. ст. Об этом сообщает минздрав Самарской области.

«Самое частое заблуждение – отменить препарат после нормализации давления. Это гарантированный путь к инсульту. Антигипертензивные лекарства работают только во время регулярного приема. Хорошее давление на таблетках – это признак того, что они нужны, а не того, что их можно отменить. Пропуск даже одного дня повышает риск сосудистой катастрофы на 15-20%», – рассказала Елизавета Бекетова.

Она советует регулярно следить за давлением. Его нужно измерять дважды в день (утром до завтрака и лекарств и вечером). Для этого можно вести дневник с пометками о дате, времени, показателях давления и пульса.

Также важно придерживаться диеты, ограничив соль (норма – 5 граммов в сутки) и добавив в рацион магний, калий и омегу-3. Не менее важно спать не менее 5 часов и не вскакивать резко с кровати. Пик инсультов приходится на 6–10 утра, так как после пробуждения давление подскакивает на 20-30 мм рт. ст., поэтому нельзя забывать принимать вечерние препараты и вставать нужно только после того, как посидели минуту.

Нужно двигаться не менее 150 минут в неделю, но начинать заниматься спортом нужно постепенно, особенно при давлении выше 160 на 100.

