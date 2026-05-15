Температура воздуха превысит климатическую норму на 9 °C в Самарской области

В Самарской области с 16 по 20 мая ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на 9 градусов и более. Объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

«Чтобы пережить жару без вреда для здоровья, не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой. Пейте больше жидкости: воду, чай, сок. Алкоголь и кофе исключите. Надевайте легкую светлую одежду из натуральных тканей», — рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

Советуют избегать физических нагрузок и занятий спортом. Нужно проветривать помещения, но не сидеть под вентилятором и кондиционером. Людям с болезнями сердца важно выполнять рекомендации врача и следить за давлением. Пожилым и детям лучше не выходить на улицу с 12 до 15 часов. Автомобилистам перед поездкой советуют открыть все двери для сквозного проветривания. При ЧС звонить по номеру 112.

