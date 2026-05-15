В Самарской области ввели полный запрет на продажу алкоголя 26 мая и 27 июня

Исключение сделали только для заведений общественного питания

В Самарской области 26 мая и 27 июня 2026 года нельзя будет купить алкоголь. Запрет будет действовать с 8:00 до 23:00 часов. Об этом сообщает Правительство Самарской области.

«Мы установили полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории региона. Это связано с проведением мероприятий по случаю окончания обучения в образовательных организациях», — говорится в распоряжении.

Исключение сделали только для заведений общественного питания. Там продавать алкоголь можно. Документ вступает в силу со дня официального опубликования. Запрет ввели на основе федерального закона и постановления правительства региона.

