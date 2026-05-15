НовостиОбщество15 мая 2026 13:10

В России состоялась первая лизинговая сделка на программно-аппаратный комплекс ГигаЧат бизнес

Искусственный интеллект поможет российскому девелоперу запустить виртуального помощника менеджера по продажам
Илона МАЙСКАЯ
Полученный опыт создания интеллектуального двойника менеджера по продажам будет тиражироваться.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На российском рынке состоялась первая лизинговая сделка на программно-аппаратный комплекс ГигаЧат бизнес (GigaChat Enterprise). Предметом лизинга стало серверное оборудование с предустановленной нейросетевой моделью. Сделка прошла накануне конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), сообщает пресс-служба Сбербанка.

Программно-аппаратный комплекс получил один из крупных российских девелоперов. Ожидается, что с помощью него компания сможет реализовать сразу несколько GenAI-проектов, в том числе создание интеллектуального двойника менеджера по продажам недвижимости. Цель — повышение качества и скорости общения с покупателями.

«Полученный опыт создания интеллектуального двойника менеджера по продажам будет тиражироваться, чтобы как можно большему числу клиентов предложить современные решения. Для бизнеса это окно возможностей — ускорение применения инноваций и рост производительности за счет автоматизации рутинных процессов, а также значительное снижение издержек», — сказал гендиректор СберЛизинга Виктор Вентимилла Алонсо.

