15 мая будет проходить концерт муниципального духового оркестра. Фото: Самарская набережная

В Самаре опубликовали расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин» на набережной с 15 по 17 мая. Об этом сообщили в официальном сообществе Самарской набережной.

В пятницу, 15 мая, с 18.00 до 20.00 будет проходить концерт муниципального духового оркестра, потом можно будет посмотреть фильм «Течет река Волга» (20.10 – 21.40). В субботу, 16 июня, покажут «Покровские ворота» (17.00 – 19.20) и «Круэллу» (19.30 – 21.45).

В воскресенье, 17 мая, зрители увидят на экране мультфильмы «Падал прошлогодний снег», «Малыш и Карлсон», «Ежик в тумане» (17.00 – 17.50), «Синяя птица» (18.00 – 19.40), «Вверх» (19.50 – 21.20).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал