В Самарской области водитель Kia Sorento врезался в «ГАЗель»

Водитель кроссовера допустил наезд на стоящий автомобиль Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области 26-летний водитель врезался в стоящую дорожную машину. В Красноярском районе мужчина за рулем Kia Sorento госпитализирован. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Водитель двигался по 1039 км федеральной трассы М-5 "Урал". Он допустил наезд на стоящий автомобиль ГАЗель, который проводил дорожные работы. О этом свидетельствовали соответствующие дорожные знаки», — рассказали в полиции.

Авария произошла в пятницу 15 мая в 15:20. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

