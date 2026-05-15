К флешмобу «Я в спорте!» в Самарской области присоединяется все больше жителей

К флэшмобу присоединяются жители разных возрастов Фото: участники флэшмоба

В Самарской области набирает обороты флешмоб «Я в спорте!». К нему присоединяется все больше людей – от школьников до пенсионеров. Один из самых ярких участников – ветеран СВО Иван Сагин. Он не только сам занимается спортом, но и активно вовлекает ветеранов боевых действий.

«По примеру губернатора Вячеслава Федорищева он не просто занимается спортом, но и делится своими идеями для народной программы "Единой России"», – говорится в сообщении.

В городе регулярно проводят турнир «Лето с футбольным мячом». Он стал настоящей спортивной традицией для молодежи. Старшее поколение тоже не отстает: отряд «Комсомольцы-добровольцы» активно поддерживает флешмоб. Участники уверены: возраст не помеха, а здоровый образ жизни – главная привычка настоящего патриота.

Чтобы присоединиться к флешмобу, нужно снять видео или фото своей тренировки и выложить пост с хэштегами #Явспорте и #КомандаФедорищева. Свои идеи можно оставить на платформе естьрезультат.рф. Лучшие предложения войдут в основу развития региона.

