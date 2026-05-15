В Самаре не будут повышать аренду на набережной, заявили в гордуме

Повышать стоимость аренды не планируется Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Депутат Дмитрий Асеев в своих соцсетях написал о возможных повышениях цен для предпринимателей на набережной Самары. Но председатель самарской думы Сергей Рязанов заявил, что повышать стоимость аренды не планируется. Вопрос подняли на заседании комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Думы Самары.

«Цифры показывают обратное: за последние 8 лет количество объектов на набережной сократилось более чем в два раза. Если в 2018 году их было свыше 200, то сейчас порядка 90. Если поднять аренду в несколько раз, у предпринимателей не останется возможностей для работы. Этот бизнес сезонный, а содержание объектов требует круглогодичных затрат. К тому же посещаемость зависит от погоды», — сказал Сергей Рязанов.

Ранее прозвучало мнение о необходимости повысить ставки, чтобы набережная визуально не возвращалась в 90-е. Но большинство депутатов с этим не согласились. Они отметили, что срок аренды точек вырос с 1 года до 3 лет. Это позволило предпринимателям улучшить внешний вид объектов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал