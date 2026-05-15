124 тысячи человек приняли участие в конкурсе «Цифровой марафон»

В число победителей конкурса по цифровым навыкам вошли девять человек / Фото: предоставлено пресс-службой Сбера

Завершился конкурс по цифровым навыкам «Цифровой марафон». 60 сильнейших участников вышли в финал, девять из них стали победителями — по трое в категориях «Новичок», «Исследователь» и «Эксперт». Масштабный конкурс уже в третий раз проводится Сбером в партнерстве со «Школой 21» и Нетологией.

В «Цифровом марафоне — 2026» приняло участие 124 000 человек из всех регионов России. Наибольшее число участников — из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Краснодарского края, Нижегородской, Самарской и Ростовской областей, Татарстана.

Больше половины участников (64%) выбрали категорию «Новичок», 30% — «Исследователь», 6% — «Эксперт». Впервые девушек больше половины — 53%. 34% участников конкурса — в возрасте от 36 до 45 лет, самому старшему — 78 лет.

«Цифровой марафон» объединил людей самых разных профессий и отраслей. Среди участников — представители ИТ-сферы, инженеры, педагоги, экономисты, врачи, специалисты из сферы промышленности, строительства и архитектуры, а также шахтер, кочегар и кузнец.

«124 тысячи участников — это абсолютный рекорд за все время проведения нашего марафона. Каждый из вас — очень достойный человек, который нашел, прочитал и не просто воспринял эту информацию, а принял для себя решение стать частью этого процесса. Вы смелые, не боитесь двигаться вперед и решать сложные задачи. Именно за такими людьми — будущее», — обратился к участникам марафона президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

