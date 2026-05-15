В Самаре временно перекроют участок улицы Партизанской 16 мая

Объезд доступен по соседним улицам Фото: администрация Самары

В Самаре 16 мая с 10:00 временно ограничат движение по улице Партизанской. Речь идет об участке от Иртышской до Спасской. Причина — ремонт водопроводной трубы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

«Сотрудники службы отремонтируют вводную трубу диаметром 80 мм. Дорога будет перекрыта до полного завершения всех работ. Маршрутов общественного транспорта на участке нет», — рассказали в мэрии.

Жителям близлежащих домов, особенно дома № 128 по улице Партизанской, рекомендуют сделать запас холодной воды. Возможно временное отключение. Когда именно движение восстановят — пока не уточняется. Объезд доступен по соседним улицам. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут.

