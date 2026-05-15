В Самаре на перекрестке Стара-Загора и Ташкентской изменят схему движения

Обновление переезда планируется завершить к 18 мая

В Самаре с 15 мая изменится схема движения на перекрестке улиц Стара-Загора и Ташкентской. Там начнется ремонт трамвайных путей и переезда. На время работ перестанут курсировать трамваи. Об этом сообщает администрация Самары.

«Ремонт проведут поэтапно, в вечерние и ночные часы. Основные работы — в выходные. Перекресток будет недоступен для сквозного движения автотранспорта. Обновление переезда планируется завершить к 05:00 18 мая», — рассказали в мэрии.

С 21:00 15 мая перестанут ходить трамваи № 21, 22, 24 и 25. Они вернутся на линию в 05:40 16 мая. Затем перекресток закроют для трамваев с 22:00 16 мая до 05:00 17 мая и с 23:00 17 мая до 05:00 18 мая. Водителям советуют выбирать пути объезда заранее.

