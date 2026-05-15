В Самаре автопарк больницы № 6 полностью укомплектовали

Новые автомобили уже работают в штатном режиме Фото: минздрав Самарской области

В Самаре автопарк городской больницы № 6 полностью укомплектовали. В 2025 году по нацпроекту в учреждение поставили пять новых автомобилей. Их используют для неотложной медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.

«К больнице прикреплено около 85 тысяч жителей Советского района. На этих машинах ежедневно выезжают к пациентам», — говорится в сообщении.

Многих доставляют на обследования или госпитализацию, в том числе маломобильных. Полная укомплектованность транспортом позволяет оказывать помощь оперативно и качественно.

