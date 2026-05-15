В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Послом Республики Беларусь

В 2025 году делегация региона уже ездила в Беларусь Фото: Макеев Иван

В Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. Встреча подвела итоги двухдневного визита белорусской делегации в регион. Стороны обсудили сотрудничество в торговле, экономике, науке и культуре.

«Нас объединяет многовековая история. Много торгово-экономических и культурных связей. Наш торговый оборот имеет значительные цифры, но мы считаем, что у нас гораздо больше возможностей для совместного развития», — отметил Вячеслав Федорищев.

Беларусь занимает 2 место в импорте и 8 место в экспорте региона. Самарская область поставляет туда черные металлы, оборудование, пластмассы и алюминий. Ввозит промышленное оборудование, транспорт и изделия из металла.

В 2025 году делегация региона уже ездила в Беларусь. Стороны договорились усиливать сотрудничество в строительстве, сельском хозяйстве и культуре. Гости посетили ОЭЗ «Тольятти», АВТОВАЗ, завод «Пегас-Агро» и СамГМУ. Посол Юрий Селиверстов предложил наращивать локализацию автокомпонентов, обмен опытом в медицине и обслуживании техники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал