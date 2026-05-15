В Самаре Вячеслав Федорищев вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям

Действуют 42 меры соцподдержки для семей с детьми Фото: пресс-служба Правительства Самарской области

В Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть». Награды получила 21 супружеская пара. Церемония прошла в Самарской государственной филармонии в Международный день семьи.

«Семья – это не просто базовая ценность. Это место, где ты находишь знания о том, как быть, как жить, глядя на пример родителей. Наша задача — быть регионом, где становится все больше многодетных семей. Их уже более 44 тысяч, и каждый четвертый ребенок рождается в многодетной семье», — сказал Вячеслав Федорищев.

В регионе 2025 год и последующее десятилетие объявлены годами многодетной семьи. 42 меры действуют соцподдержки для семей с детьми. Ими охвачено свыше 203 тысяч семей. В мае 2026 года учредили памятный знак «Родительская доблесть». Его вручают супругам, которые живут в регионе и состоят в браке, за вклад в укрепление семейных ценностей.

Награды вручили в семи номинациях: «Семья Защитника Отечества», «Многодетная семья», «Молодая семья», «Приемная семья», «Сельская семья», «Семья — хранитель традиций», «Золотая семья». Также указом президента звание «Мать-героиня» присвоили жительнице Красноармейского района Алине Гукасян, которая воспитывает одиннадцать детей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал