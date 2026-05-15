В Самарской области начальника почты подозревают в растрате пенсий

Завели уголовное дело против начальника отделения почты

В Самарской области завели уголовное дело против начальника отделения почтовой связи в городе Отрадном. Ее подозревают в присвоении и растрате не принадлежащих ей средств. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

«По версии следствия, в 2025 году женщина присвоила более 400 тысяч рублей. Деньги предназначались для выплаты пенсий и пособий жителям», - говорится в сообщении.

По делу проводят следственные действия. Устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело завели по статье о присвоение или растрате.

