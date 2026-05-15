В Самарской области мужчину накажут за мошенничество с пенсией матери

Общий ущерб превысил 1,5 миллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 55-летнего местного жителя. В Сергиевском районе его обвиняют в мошенничестве при получении страховой пенсии. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Мужчина получал страховую пенсию по старости за свою покойную мать по доверенности. Общий ущерб превысил 1,5 миллиона рублей», — рассказали в надзорном ведомстве.

Преступление длилось с января 2021 года по декабрь 2025 года. Все это время мужчина пользовался доверенностью, которую мать выдала ему при жизни. Уголовное дело направили в Сергиевский районный суд. Его будут рассматривать по существу. Мужчине грозит наказание за мошенничество при получении выплат.

