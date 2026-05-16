Гроза и град ожидаются в Самарской области 16 мая

Порывы ветра могут достигнуть 15-18 м/с.

В субботу, 16 мая, днем в Самарской области прогнозируют грозу и сильный ветер. Может даже пойти град. Жителей попросили быть осторожнее. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— Объявлен желтый уровень опасности. В ближайшее время с сохранением до конца дня местами в регионе ожидается гроза со шквалистым усилением ветра, порывы которого могут достигнуть 15-18 м/с, возможен град, — рассказали в Приволжском УГМС.

Чтобы избежать несчастных случаев, при грозе лучше остаться дома, закрыть окна, двери и дымоходы, подальше держаться от электропроводки и антенн, отключить от сети радио и телевизоры отключить от сети, не пользоваться электроприборами и телефоном.

Если гроза застала на улице, нужно спрятаться в ближайшем здании, нельзя для укрытия выбирать сараи и одинокие деревья, находиться на возвышенностях, открытых незащищенных местах, у воды. В случае движения на автомобиле рекомендуется остановиться и переждать.

