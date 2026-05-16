Трех бенефициаров самарского подшипникового завода подозревают в контрафакте

На суде должностные лица свою вину пока не признали.

В четверг, 14 мая, в Самаре арестовали трех бенефициаров ООО «Самарский подшипниковый завод-4». Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями и в нарушении условий контракта по государственному оборонному заказу. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Силовики задержали 13 мая гендиректора Дениса Котова, коммерческого директора Юрия Журба и директора по развитию Виталия Злобина. В их квартире и на предприятии прошли обыски и выемка документов.

По данным УФСБ по Самарской области, СПЗ-4 вообще не производил подшипники и не имел технологической возможности по их производству. При этом бенефициары предприятия участвовали в тендерах предприятий ВПК. Отмечается, что самарское предприятие закупало через фирмы-посредники готовые подшипники, присваивало им 520 ГОСТ, наносило свою маркировку и торговый знак, упаковывало в фирменную упаковку.

Подшипники как продавались, так и поставлялись в рамках Гособоронзаказа на нужды оборонных предприятий РФ. На суде должностные лица свою вину пока не признали, их адвокаты пытались добиться смягчения меры пресечения. В СУ СК по Самарской области завели уголовное дело. Самарский районный суд арестовал бенефициаров на два месяца.

