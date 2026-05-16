Всероссийский добровольческий слет завершился в Самаре

Шесть дней участники проходили образовательную программу. Фото: Движение Первых

В Самаре завершился всероссийский добровольческий слет Движения Первых. В Ледовом дворце спорта прошли торжественная церемония закрытия и награждение победителей конкурса «Делай добро».

«Слет показал, насколько у нас сильная, неравнодушная и деятельная молодежь. За эти дни участники смогли освоить образовательную программу и попробовать себя в добровольческих практика», - сказал участник программы «Время героев» и председатель правления движения Артур Орлов.

Шесть дней участники встречались со спикерами, принимали участие в мастер-классах, работали вместе с наставниками и заводили новые знакомства. Ребята работали по пяти тематическим трекам. Особое внимание было уделено развитию добровольческих инициатив, обмену опытом между регионами и поддержке социально значимых проектов.

