Пожар удалось полностью потушить к 00:01. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

В пятницу, 15 мая, в Центральном районе Тольятти поздней ночью произошел пожар. На улице Морская полыхала летняя беседка. Огонь перекинулся на соседний жилой дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— Сообщение о пожаре поступило дежурному в 22:41. На месте вызова горела летняя беседка с переходом на кровлю двухэтажного многоквартирного жилого дома, — рассказали в ведомстве.

Видео: ГУ МЧС по Самарской области Пожар с летней веранды перешел на жилой дом в Тольятти 15 мая

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Для его ликвидации задействовали одну магистральную линию, четыре ствола "Б" и четыре звена газодымозащитной службы. Для безопасности пожарные эвакуировали из дома шесть человек.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Пожар удалось полностью потушить к 00:01. Сейчас причины возгорания неизвестны. Их предстоит установить специалистам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал